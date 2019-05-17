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17.05.19 15:34

Глава МИДа Климкин подал в отставку. ВИДЕО

Глава МИДа Павел Климкин подал в отставку и заявил о намерении принять участие в парламентских выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Климкин сказал в специальном видеообращении на своей странице в соцсети.

"Как и обещал, только что написал заявление об отствке. В понедельник в день инаугурации отправлю его в Верховную Раду и к новому Президенту Украины. Я считаю, что это правильно. Правильно по человечески и правильно с точки зрения нормальной политической культуры... Я иду вперед, иду в политику, иду в парламент. Конечно с коммандой, ценности, принципы, эмоции и видение которой, мне близки", - заявил Климкин.

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