Чтобы распустись Раду, Зеленскому так или иначе придется нарушить либо законы, либо Конституцию, - журналисты и эксперты обсуждают выход НФ из коалиции

Журналист Роман Шрайк написал, что приветствует решение "Народного фронта": "Я считал и считаю избрание Зеленского решением рискованным. Еще меньше мне нравится идея обеспечить Зеленскому блицкриг, позволив по свежим следам получить процентов 40% на летних выборах. О партии "Слуга народа", напомню, мы не знаем ничего, кроме названия", передает Цензор.НЕТ.



В своем Telegram-канале он напомнил: у Зеленского уже заявили, что тот будет инициировать роспуск парламента. "Правда, как обычно, блеснули компетентностью. Цитирую: "Коалиции сегодня нет, потому что в двух коалиционных фракциях нет 226 народных депутатов".



"Вот только в Конституции написано, что не во фракциях, входящих в коалицию, должно быть 226 человек, а в коалиции, в которую входят фракции, должно быть 226 человек. То есть, кроме членов фракций коалиции туда еще кто-то может входить. Например, мажоритарщики. Этот пункт даже Конституционный суд в свое время разъяснял", - написал Роман Шрайк.



После объявления о распаде коалиции, подчеркнул журналист, теперь отсчет месяца, по истечению которого можно распускать Раду, будет вестись с сегодняшнего дня. "Срок истечет 16 июня, что намного позже юридически корректного дедлайна по роспуску - 27 мая (Согласно Конституции, президент не может распустить Верховную раду в последние шесть месяцев строка полномочий парламента"), - объяснил он



"Неожиденно забавный и толковый ход от "Народного фронта"", - написал Шрайк.

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Об этом пишет и народный депутат Мустафа Найем: "Чтобы распустись Верховную Раду, Владимиру Зеленскому так или иначе придется нарушить либо законы, либо Конституцию Украины".



В то же время, политический аналитик Карл Волох замечает, что, по его информации Владимир Зеленский "намерен все равно подписать указ о роспуске парламента сразу после инаугурации": "По крайней мере, такой вариант там всерьёз обсуждается". Карл Волох подчеркнул, что такой шаг команды Зеленского может породить высокий "уровень противостояния - в судах и на улице".

Политолог и журналист Тарас Березовец назвал выход "Народного фронта" из коалиции: "красивым уроком realpolitik": "Понятно, что Игорь Коломойский давит Зеленского на досрочные выборы, понимая, что в условиях спешки и неразберихи больше шансов уболтать новоизбранного взять в список как можно больше приватовских кадров. Только ставить людей будет Коломойский, а отвечать Зеленский. Вот и вся арифметика".



"Яценюк и НФ дают новому гаранту шанс избежать принятия антиконституционного решения. Ибо никакого законного способа распустить Раду у него теперь не остаётся... Пока больше шансов на то, что выборы пройдут по плану 27 октября", - написал Березовец.

Политолог Михаил Басараб также подчеркнул, что после выхода "Народного фронта" из коалиции Зеленский "лишен каких-либо оснований распустить парламент и узурпировать власть". "Надо дать возможность людям рассмотреть этого "слугу" в деле, пусть покажет себя на должности. А в октябре на срочных выборах люди все расставят на свои места", - написал он.

Позже Михаил Басараб добавил: "Медведчуковцы говорят, что распустят Раду по решению суда. Они известные рейдеры. Все же делается ради того, чтобы в следующем созыве Рады большинство составляли "Слуга народа" и Медведчук".

"Что ж, пусть попробуют. Только Зеленскому надо осознавать, что в какой-то Ростов придется давать деру ему, а не тем, кто его подталкивает к узурпации власти. Неужели парень еще не понял, что в большой игре он просто расходный материал", - подчеркнул он.

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В то же время некоторые комментаторы считают, что политическая целесообразность может взять верх над законом. "Легитимность имеет два измерения - юридическое и общественное. В стране, где на процедуры систематически смотрели положительно (от слова положить), а чаще всего руководствовались политической целесообразностью, я бы не удивлялся ничему", - пишет Сергей Щербина.

















