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17.05.19 16:29

Грибаускайте приедет на инаугурацию Зеленского

Инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского будет посетит президент Литвы Даля Грибаускайте.

грибаускайте,даля

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный сайт президента Литовской республики.

"Как отметила глава государства, Украина – очень близкая для нас страна. Литовский народ на протяжении многих десятков лет вел борьбу за свободу, поэтому очень хорошо понимает и поддерживает стремление украинского народа самостоятельно создавать европейское будущее своего государства, а также решительно поддерживает Украину в защите своего суверенитета и территориальной целостности", – сказано на сайте.

Напомним, 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая.

В этот же день президент Петр Порошенко создал оргкомитет по подготовке инаугурации.

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НАТО на церемонии инаугурации Владимира Зеленского будет представлять помощник генерального секретаря альянса, посол Алехандро Альваргонзалес.

Евросоюз будет представлять вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

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