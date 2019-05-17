Нужно открывать рынок электроэнергии с 1 июля, - гендиректор украинского офиса Unicor Systems

Такое мнение озвучил Владимир Погойда, генеральный директор компании "Юникор Системс УА" (украинский офис чешской компании, которая поставляет программное обеспечение для энергорынков Европы), пишут Украинские новости.

"Сегодня нет смысла переносить запуск рынка на 9 месяцев, это принесет больше проблем. Если бы перенос был озвучен два года назад, то можно было бы, а сейчас нужно запускать и начинать работать в новых условиях. На мой взгляд , если решить отодвинуть запуск на 9 месяцев, то, что не было сделано до сих пор, то за этот срок сделано и не будет", - уверен Владимир Погойда.

Владимир Погойда подчеркнул, что операторы рынка уже выразили готовность к запуску рынка с июля.

"Чем скорее запустим, тем быстрее можно будет провести реформу, в которой нуждается Украина. Нет смысла отодвигать срок, рынок нужно запускать, затем смотреть на возникающие проблемы и решать их", - считает генеральный директор "Юникор Системс УА".

Как сообщалось, с 1 июля должен быть запущен новый рынок электроэнергии.

Министр энергетики Игорь Насалик завил, что у большинства участников нет претензий к реформе рынка. Министр подчеркнул, что в отношение населения введена норма поставщика со специальными обязанностями, которая страхует от возможного изменения цен.