"Я не гражданин Румынии, это неправда", - нардеп от БПП Грановский. ДОКУМЕНТ

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я не гражданин Румынии, это неправда. Я тоже видел эту публикацию про паспорт еще год назад, и готов ответить официально. Я официально обратился с письмом к властям Румынии, чтобы они дали ответ. И вот у меня официальный ответ, я вам показываю документ, делайте скан - Грановский гражданином Румынии не является. В интернете все что хочешь может быть", - отметил нардеп.

Отметим, некоторые СМИ ранее сообщали, что у нардепа Грановского есть двойное гражданство - Украины и Румынии.

Грановский также уверил, что не собирается покидать Украину.

"Я не собираюсь покидать Украины и менять место жительства. Считаю, что меня не за что "догонять" (да и само слово странное, конечно). Я, как мне кажется, знаком со всеми важными игроками политических баталий в Украине, с держателями разного политического успеха в этой стране, и знаю, что у этих людей нет ко мне претензий. Они могут быть либо а) у правоохранителей, либо б) у тех людей, кто умеет управлять сложными политическими ситуациями. У меня в Украине конфликтов нет", - заявил нардеп.

Полный текст интервью читайте здесь.

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