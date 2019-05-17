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17.05.19 18:30

Сущенко надеется на оживление переговоров о судьбе украинских политзаключенных и обмен, - Фейгин

Общественный защитник незаконно осужденного в Росcии украинца Романа Сущенко Марк Фейгин сегодня три часа общался со своим подзащитным в колонии в Кирово-Чепецке.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Был сегодня в ИК-11 в Кирово-Чепецке. Общался с Романом Сущенко три часа. Прошел к нему без проблем", - рассказал Фейгин.

По его слова у Сущенко "всё более-менее нормально". Ему продлили до 6 августа пребывание в БМ (безопасном месте). Так что Роман находится в том же помещении с тем же сокамерником. Со здоровьем у него сейчас в целом все благополучно, стоматологические проблемы (с флюсом) в колонии решили.

В настоящее время решается вопрос о том, чтобы Роману разрешили трехдневное свидание с женой и дочерью. Планируется, что это может произойти в ближайшее время.

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Фейгин рассказал, что в колонии Сущенко находится в некотором информационном факууме, поэтому с большим интересом слушает обо всех новостях в Украине и в мире.

"Сущенко надеется, что в новых обстоятельствах (после выборов в Украине) могут оживиться переговоры о судьбе украинских политзаключенных. И он, конечно же, рассчитывает на обмен", - резюмировал юрист.

Также читайте: Сущенко ждет результатов выборов и хочет знать, как новый президент будет решать вопрос политзаключенных, - Фейгин

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