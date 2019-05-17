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17.05.19 18:39

Один воин ранен. Враг 5 раз нарушил перемирие с начала суток, применив пушки калибром 122 мм, - штаб ООС

С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил:

из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Новотроицкое;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды:
дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Золотое-4;
из гранатометов различных систем - у населенного пункта Крымское.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

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