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17.05.19 18:42

"Нужно быть идиотом на месте Коломойского, чтобы этими ошибками, если они были допущены, не воспользоваться", - нардеп от БПП Грановский о деле "Приватбанка"

Один из ближайших к Петру Порошенко людей, нардеп от БПП Александр Грановский не исключает, что во время национализации "Приватбанка" были допущены ошибки.

"Нужно быть идиотом на месте Коломойского, чтобы этими ошибками, если они были допущены, не воспользоваться", - нардеп от БПП Грановский о деле "Приватбанка"

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я не имею права исключать, что были допущены какие-то ошибки", - заявил Грановский.

"Ну, нужно быть идиотом на месте Коломойского, чтобы этими ошибками, если они были допущены, не воспользоваться. Было бы странно, если бы он на них не реагировал. А он уж точно не идиот", - отметил политик.

Грановский отметил, что Высокий суд Лондона решил, что у Англии нет юрисдикции слушать дело по убыткам "Приватбанка".

"Суд пришел к выводу, что такого права нет, юрисдикции нет ни над Коломойским, ни над Боголюбовым. И в своем решении суд сказал, предварительно, что вероятно Нацбанк и Минфин, в праве утверждать, что было мошенничество со стороны акционеров ПриватБанка на сумму, если не ошибаюсь, порядка 400 млн.долл, но не на миллиарды, о которых шла речь ранее. Это решение в этой части не является обязательным для суда, который будет слушать дело по сути, поскольку это мнение исключительно судьи предварительное и в рамках его кейса по подсудности, не более. Но сигнал нехороший. Это может в принципе означать, что истцы - НБУ и МФУ, шли по ложному пути все это время", - отметил нардеп.

Грановский уверяет, что не знает, кто на самом деле прав.

"Но мы имеем сегодня некий промежуточный результат, который, по мнению Лондонского суда, в цифровом выражении оказался в 10 раз меньше, нежели сумма претензий Нацбанка", - заявил нардеп.

Полный текст интервью читайте здесь.

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Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

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