Налоговики добились ареста имущества стоимостью 8 млн грн по делу об уклонении от уплаты налогов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 212 УК Украины было установлено, что руководитель одного из киевских предприятий, которое занимается изготовлением изделий из пластика, в течение 2014 - 2015 годов оформил ряд бестоварных операций по приобретению предпродажных и логистических услуг у предприятий с признаками фиктивности. В результате таких действий фигурант уклонился от уплаты налогов в сумме 2,9 млн грн.

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Благодаря принятым во время следствия мерам с целью обеспечения возмещения убытков, на имущество подозреваемого стоимостью более 8 млн грн наложен арест.