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17.05.19 20:24

Зеленский приглашает украинцев утром 20 мая прийти в Мариинский парк перед Радой для участия в инаугурации

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский приглашает украинцев утром 20 мая прийти в Мариинский парк в Киеве.

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Об этом говорится на странице Зеленского в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Дорогие украинцы! Я очень хотел бы принести президентскую присягу перед вами, глядя народу в глаза. Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады, перед депутатами. Я приглашаю всех желающих утром 20 мая в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в Верховную Раду", - написал Зеленский.

Новоизбранный президент отметил, чтов парке на больших экранах можно будет увидеть клятву Президента. "Буду чувствовать, что вы рядом", - добавил он.

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Зеленский приглашает украинцев утром 20 мая прийти в Мариинский парк перед Радой для участия в инаугурации 01

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