На Луганщине в отделении Приватбанка мужчина подорвался на гранате, пытаясь бросить ее в полицейских

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила сотрудник пресс-службы Приватбанка Инна Музычук, информирует Цензор.НЕТ.

"В отделении банка в Старобельске (Луганская область) неизвестный гражданин пытался получить кредит по поддельным документам и подорвал себя боевой гранатой, пытаясь бросить ее в наряд полиции, прибывший по вызову банка.

По данным пресс-службы банка, клиентов и сотрудников банка, находившихся в отделении, среди пострадавших нет. Сотруднику полиции, который получил контузию в результате взрыва, оказана вся необходимая медицинская помощь", - написала Музычук.

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