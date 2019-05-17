Останки украинского воина Александра Каменюка, погибшего под Дебальцево, перезахоронили в Полтаве. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Kolo News.

"20 января 2015 года в составе сводного подразделения сотрудников ОВД Александр Александрович получил командировку в город Константиновка Донецкой области.

18 февраля 2015 года во время выхода военнослужащих ВСУ и сводных отрядов правоохранителей силами противника был обстрелян служебный автобус, в котором находились сотрудники подразделения "Грифон". Во время обстрела двое сотрудников милиции получили ранения. Чтобы не допустить еще больше потерь среди личного состава, капитан милиции Александр Каменюк принял решение прикрывать отступление подчиненных и приказал другим работникам выбираться из окружения. Со времени выхода личного состава из Дебальцевского котла Александр Каменюк считался без вести пропавшим.

Вместе с другими, пока безымянными героями, Александр Александрович был похоронен на Краснопольском кладбище в Днепре. В мае 2016 года экспертиза тела неизвестного павшего военнослужащего показала, что это Александр Каменюк", - сообщает издание.

Указом Президента Украины № 161/2017 от 13 июня 2017 года, "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга", награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

У него остались жена и дочь.