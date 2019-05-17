Предлагаемая Кабмином модель анбандлинга "Нафтогаза" приведет к проигрышу "Газпрому" 3 млрд долл. в арбитраже, - Витренко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

Витренко раскритиковал заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на время координационного совета по реформам в ТЭК о том, что "Нафтогаз" должен провести анбандлинг по модели OU (ownership unbundling), поскольку она самая приемлемая и единственная, которая может быть реализована до конца 2019 года.

"Я не знаю критерии этой "приемлемости", но я могу ответственно утверждать, что мы предоставили уполномоченным представителям Кабмина заключение юристов и экспертов, с которыми мы выиграли в Стокгольмском арбитраже против Газпрома, что следствием выбора именно этой модели анбандлинга может быть проигрыш Газпрому в новом арбитраже , который уже инициировал Газпром, примерно 3 миллиардов долларов вместо того, чтобы выиграть у Газпрома 11-14 миллиардов долларов.", - написал Витренко.

Они подробно объяснили представителям Кабмина почему так произойдет. Они также объяснили почему нужно выбрать другую модель анбандлингу, как это позволяет сделать европейское и украинское законодательство, - ISO (независимый системный оператор)", - написал Витренко.

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Также по мнению исполнительного директора "Нафтогаза" предложение Кабмина значительно ослабит переговорную позицию украинской стороны на трехсторонних переговорах по транзиту газа после 2019 года,

"Если эта модель будет реализована, то "Газпром" сможет требовать в арбитраже пересмотр нашего транзитного тарифа в сторону уменьшения, и именно поэтому мы будем вынуждены вернуть "Газпрому" 3 миллиарда долларов", - резюмировал Витренко.

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