Суд отпустил под залог в 1,5 млн грн оценщицу Гринчук, которая является подозреваемой в "деле Аллерова"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське".



Грынчук подозревают в содействии незаконному завладению и растрате государственных средств, предусмотренных для квартир нацгвардейцам в 2016 году.



По данным следствия, оценка была проведена с завышением цен и незаконно. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) утверждают, что на момент проведения оценки Грынчук не имела свидетельства оценщика. Женщина утверждает, что ее действия "извратили", и свою вину она не признает.



Представители САП просили суд отправить подозреваемую под арест с возможностью выйти под залог в 7 млн грн. Адвокаты Гринчук ходатайствовали либо о залоге, либо о личных обязательствах.

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Аллерова, Гринчук и директора "Укрбуда" Олега Майбороду в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на сумму 81 млн 640 тыс. грн. Речь идет о коррупционных схемах при строительстве жилья для Нацгвардии.



"Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года по материалам журналистских расследований программы Bihus.info", – сообщили в НАБУ.



Троих подозреваемых задержали 14 мая. Майбороду 16 мая выпустили из-под стражи, Аллерова арестовали на 60 суток с альтернативой залога в размере 4,8 млн грн.





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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сотрудники НАБУ задержали бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.

Как отмечается в документе, подписанном детектиивом НАБУ, который согласован прокурором САП, Аллеров "обосновано подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору".

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, которые та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор ").

Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше оценки квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Также по делу были задержаны гендиректор "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода и оценщик имущества Алиса Гринчук.

17 мая суд арестовал Аллерова на 60 суток с возможностью залога 4,8 млн грн. Экс-главу Нацгвардии арестовали в зале суда.