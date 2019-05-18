Порошенко уволил Геращенко с должности уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №253/2019 обнародованном на сайте президента в пятницу вечером.

"Освободить Геращенко Ирину Владимировну от выполнения обязанностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", – сказано в тексте документа.

В связи с этим, говорится в указе, признается утратившим силу статья 1 Указа президента Украины от 17 июня 2014 № 533 "Об уполномоченном президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях".

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