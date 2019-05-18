Суд отказал горсовету Харькова в удовлетворении иска о сносе волонтерской палатки "Все для перемоги" в центре города

Как передает Цензор.НЕТ запись с решением суда опубликовала в Фейсбуке активистка Катерина Яресько.

Напомним, палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.

8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес. 11 мая на палатке появилось предписание о сносе.

На следующий день прошла акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.

13 мая сотрудники коммунального предприятия прибыли для сноса палатки с грейдером и трактором, но активисты стали перед ними живой стеной, и коммунальщики ретировались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кернеса просят суд ограничить право на свободу мирных собраний. Цель - снос палатки "Все для победы" в Харькове. ДОКУМЕНТ