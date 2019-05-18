Состояние арестованного оккупантами в Крыму политзаключенного Бекирова ухудшается, - адвокат

.Как передает Цензор.НЕТ, об этом проекту "Крым.Реалии" рассказал адвокат Бекирова Ислям Велиляев.

Защитник крымскотатарского активиста рассказал, что в результате обследования 14 мая кардиолог и эндокринолог отметили, что состояние Бекирова удовлетворительное и посоветовали увеличить количество единиц инсулина.

"У него до сих пор высокий уровень сахара - 16 ммоль/л (при норме - до 6,5 ммоль/л). Врачи увеличили ему дозу инсулина, и если собрать все приемы в сутки, будет более 50 единиц. И при таком количестве инсулина сахар все равно зашкаливает", - рассказал адвокат.

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По словам Велиляева, Бекиров жалуется на постоянную боль в сердце из-за гипертонии.

Из-за большого количества получаемого инсулина в политзаключенного увеличилась и воспалилась поджелудочная железа, что вызывает сильную боль. Также он страдает от сильной головной боли, отечности тела, левой ноги, которая через малоподвижность атрофируется.

"На левой ноге у него нет вен, так как их использовали при операции на сердце. На левой ноге спереди образовалась свежая трофическая язва, он ее залечивает мазями, но она снова периодически появляется", - сообщил адвокат.

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По его словам, на условия содержания Бекиров не жалуется, кроме отсутствия свежего воздуха.

"Сейчас начинается жара, недостаточно воздуха. У него в камере окно настежь 24 часа, но кислорода все равно не хватает", - отметил защитник.

Адвокат с учетом новых показателей состояния здоровья политзаключенного, намерен добиться изменения меры пресечения на любую другую, не связанную с содержанием в СИЗО, в частности, на домашний арест.

Очередное заседание по продлению срока ареста в изоляторе назначено на 5 июня.

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