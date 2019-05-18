С начала суток враг бил по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов в районе Крымского, ранены двое украинских воинов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook
По данным штаба, с начала текущих суток враг из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции украинских сил вблизи населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".
"Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на каждый обстрел противника подразделения украинских сил давали адекватный ответ. Потери врага уточняются.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.