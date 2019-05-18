"Террор против гражданского общества недопустим": в 12:00 активисты озвучат приоритетную повестку дня для нового президента

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала общественный активист, координатор ГО "Медійна ініціатива за права людини" Ольга Решетилова.

"Если быть совсем откровенными, то надо сказать, что массовое преследование активистов и вообще людей с активной гражданской позицией после нападения на Катю (Гандзюк. - Ред.) за небольшим исключением почти прекратилось. Я имею в виду физическое насилие", - написала она.

По ее словам, продолжается информационное давление, угрозы физической расправой и уголовными производствами, а также травля: "Но уже так откровенно и открыто бить перестали".

"Вы же понимаете, что это не потому, что у них пропало желание бить и убивать. И не потому, что гражданское общество испугалось и перестало протестовать, обличать и расследовать. И точно не потому, что кто-то из них наказан. Просто уже девять месяцев с момента нападения на Катю и сегодня, небольшая группа людей делает все возможное и невозможное, чтобы преступникам было страшно. Чтобы они понимали, что если их и не посадят, то о них точно узнает мир. Девять месяцев подряд. Каждый день.

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Некоторые инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" падает с ног в прямом смысле. Кто-то ушел с работы, кто-то на нее просто забил. Акции, суды, эфиры, интервью, выступления в парламенте, ВСК, международные миссии, зарубежные поездки, встречи с депутатами, президентом, дипломатами... Без отдыха и без права опустить руки. Для того, чтобы жить в Украине стало безопаснее. Чтобы нас перестали убивать. И чтобы убийцы были наказаны", - отметила Решетилова.

Вместе с тем она добавила, что сегодня, 18 мая, активисты озвучат приоритетную повестку дня для нового президента: "Она та же, что и была для предыдущего и предыдущий през провалил. Террор против гражданского общества недопустим. Ни в каком его проявлении".

"Выходите завтра в 12:00 на площади своих городов. Покажите, что вы с теми, кто борется. Что вы не позволите убивать активных", - резюмировала Решетилова.