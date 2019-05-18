"Мы никогда не забудем преступления советского режима": Порошенко и Яценюк почтили память жертв депортации крымских татар

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"75 лет назад, 18 мая 1944 - трагическая дата в истории крымскотатарского народа. Уходят из жизни свидетели, но воспоминания об устроенном Москвой геноциде остаются в исторической памяти крымских татар - и в памяти всего украинского народа", - написал Президент.

Порошенко подчеркнул, что боль крымскотатарского народа - это общая боль всех украинцев.

"Мы никогда не забудем преступления советского режима. И современные преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова, за пытки и издевательства над крымчанами. Убежден, что право крымских татар свободно жить на своей родной земле будет обязательно восстановлено", - отметил Президент.

"Слава непокоренному крымскотатарском народу!", - добавил глава государства.

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В свою очередь, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в День памяти жертв депортации крымских татар 18 мая на своей странице в Facebook написал, что освобождение полуострова от оккупантов - общая задача для украинцев.

"Вместе с крымскотатарским народом скорбим по жертвам принудительного выселения, организованного сталинским режимом", - написал он.

Яценюк напомнил, что с тех пор прошло 75 лет, а сегодня Москва "вновь выживает крымских татар с родной земли": "Крым превращают в сплошную военную базу, чтобы угрожать Украине и Европе".

"Освобождение полуострова от оккупантов - общая задача Украины, крымских татар и всего свободного мира. Крым вернется в Украину вместе с освобожденным Донбассом", - подчеркнул лидер "Народного фронта".