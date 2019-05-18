США призывают Россию немедленно прекратить преследования крымских татар и оккупацию Крыма, - Кент

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в видеообращении заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента по поводу 75-й годовщины советской депортации крымских татар, обнародованном посольством США в Украине в Twitter.

"75 лет назад, 18 мая 1944 года, советский лидер Иосиф Сталин приказал подразделениям НКВД совершить преступление против человечества: депортировать целый крымскотатарский народ в вагонах для скота в Центральную Азию. Около половины крымских татар погибли в течение первого года ссылки, среди них была и бабушка моей жены Маубе", - сказал Кент.

Он констатировал, что сегодня крымских татар опять преследуют по приказу Кремля в оккупированном Крыму.

"Российские оккупационные власти прибегает к угрозам, запугиванию, предвзятым и незаконным обыскам в домах, физическим нападениям и необоснованным преследованиям и задержаниям крымских татар и других жителей Крыма", - подчеркнул Кент.

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В этой связи он напомнил, что более 70 крымчан являются политическими заключенными.

Кент добавил, что государственный секретарь Майк Помпео четко заявил об однозначной позиции США, высказанной в Крымской декларации, что Соединенные Штаты не признают и не будут признавать аннексию Крыма Россией.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить все злоупотребления и прекратить оккупацию Крыма. Мы приветствуем достоинство, стойкость и силу крымскотатарского народа в условиях постоянных преследований со стороны России", - подчеркнул Кент.

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"В эту 75-ю годовщину депортации я хочу еще раз подчеркнуть: Крым - это Украина", - заявил дипломат.

По данным Украинского института национальной памяти, в мае-июне 1944 года из Крыма в спецпоселения и лагеря депортировали 200 тысяч крымских татар. В течение года до завершения войны от голода, болезней и истощения погибли более 30 тыс. крымских татар.



