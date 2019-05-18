Коломойский о возможном расследовании ФБР: Оно будет проведено, но ничем не закончится

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью программе "Схемы".

"Вполне возможно, что какое-то расследование и ведется. И оно будет проведено, и ничем не завершится, как всегда. То, что касается меня. Я ничего противозаконного на территории Соединенных Штатов, или Европейского Союза, или Украины не совершал. И вы все это хорошо знаете. А все остальное - это политические манипуляции", - сказал он.

Также Коломойский вспомнил и о еще одном украинском олигархе Дмитрии Фирташе.

"Вот Фирташ сидит там в Вене с политически мотивированным обвинениям - и ничем это не заканчивается. Нормально там себя чувствует. Но тоже очень хочет вернуться в Украину. Вот его обвинили - и он на 5 лет выпал из украинской политической, экономической и бизнес-тусовки. Но мы знаем, кто за этим стоит, что за этим стоит - уже все стало известно. В свое время по телевизору, я думаю, все все покажут - кто за этим стоял", - отметил он.

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Напомним, американское интернет-издание The Daily Beast опубликовало материал "Украинский олигарх-миллиардер Игорь Коломойский находится под следствием ФБР". В котором говорится, что он попал под следствие по обвинению в финансовых преступлениях.

Следователи рассматривают возможные финансовые преступления, включая отмыванием денег, о чем журналистам сообщили три отдельных человека, знакомые с темой. В то же время адвокат олигарха Майкл Салливан в комментарии изданию заявил, что Коломойского не обвинен ни в одном преступлении и категорически отрицает утверждения, что он отмывал средства в США.