"Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?": активисты пришли под Администрацию Президента. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции держали в руках буквы из которых составили надпись: "Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?".

Во время акции выступил отец Екатерины. Он сообщил, что и действующий президент Петр Порошенко, и генпрокурор Юрий Луценко, и глава МВД Арсен Аваков и его помощники обманули его и общественность, обещая привлечь заказчиков преступления к ответственности.

Также участники акции напомнили, что новоизбранный президент Зеленский также ставил вопрос Порошенко: "Кто убил Катю Гандзюк?".

Кроме того, отец Екатерины, задал вопрос Зеленскому: "На чьей он стороне?".

Активисты считают, что Зеленский должен продемонстрировать надлежащий уровень контроля за расследованиями резонансных преступлений.

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В конце акции митингующие зажгли файеры и дымовые шашки скандируя "Кто заказал Катю Гандзюк".

Также они сообщили, что аналогичные акции должны сегодня состояться в других города Украины.





























Фото и видео: Олег Богачук