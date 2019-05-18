Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
18.05.19 13:26

"Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?": активисты пришли под Администрацию Президента. ВИДЕО

Несколько десятков активистов собрались под Администрацией Президента на акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции держали в руках буквы из которых составили надпись: "Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?". 

Во время акции выступил отец Екатерины. Он сообщил, что и действующий президент Петр Порошенко, и генпрокурор Юрий Луценко, и глава МВД Арсен Аваков и его помощники обманули его и общественность, обещая привлечь заказчиков преступления к ответственности.

Также участники акции напомнили, что новоизбранный президент Зеленский также ставил вопрос Порошенко: "Кто убил Катю Гандзюк?".

Кроме того, отец Екатерины, задал вопрос Зеленскому: "На чьей он стороне?".

Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 01

Активисты считают, что Зеленский должен продемонстрировать надлежащий уровень контроля за расследованиями резонансных преступлений. 

Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Террор против гражданского общества недопустим": в 12:00 активисты озвучат приоритетную повестку дня для нового президента

В конце акции митингующие зажгли файеры и дымовые шашки скандируя "Кто заказал Катю Гандзюк".

Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 03

Также они сообщили, что аналогичные акции должны сегодня состояться в других города Украины.

Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 04
Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 05
Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 06
Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 07
Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 08
Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 09
Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 10
Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 11
Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 12
Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 13
Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 14
Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 15
Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 16
Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 17
Фото и видео: Олег Богачук

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100