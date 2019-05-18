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18.05.19 14:01

Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, "спонтанно" снесли забор на Институтской в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 18 мая, на улице Институтской в ​​Киеве и Аллее Героев Небесной Сотни активисты националистической организации С14 снесли забор, который является подготовительным этапом к строительству музея Революции Достоинства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Кроме активистов С14, в сносе ограждения участвовали люди в футболках Нацкорпуса.

На место происшествия прибыл полицейский спецназ, но с их прибытием акция не прекратилась.

Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 01

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Радикалы полностью снесли строительное ограждение.

Как пояснила украинский адвокат семей членов Небесной Сотни Евгения Закревская, брусчатку начали разбирать до того, как на этом месте были проведены следственные эксперименты. Она также считает ремонтные работы незаконными. Вместе с тем, снос забора она назвала "спонтанной акцией" и отметила, что она никак не связана с акцией "Кто заказал Катю Гандзюк?", которая состоялась незадолго до этого под Администрацие Президента.

Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 02

Напомним, забор был установлен 21 января на участке от Майдана Незалежности и почти до верхнего выхода из метро "Крещатик".

Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 03
Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 04
Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 05
Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 06
Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 07
Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 08
Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 09
Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 10
Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 11
Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 12
Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 13
Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 14
Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 15
Фото и видео : Олег Богачук

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