За последние 5 лет Украина и Евросоюз сблизились, как никогда ранее, - Порошенко

Об этом он сказал во время торжественных мероприятий по случаю Дня Европы в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Соглашение об ассоциации, создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, безвизовый режим, глубокая секторальная интеграция - это закладывает основу современного европейского Украинского государства. Горжусь, что за период моего президентства Украина и ЕС стали ближе, как никогда ранее в истории", - сказал Порошенко .
Он поблагодарил лидеров ЕС - бывших и действующим, Дональда Туска и Жана-Клода Юнкера - за особый вклад в общую историю успеха.
Президент также поблагодарил посла ЕС в Украине Хьюга Мингарелли - за "большую энергию и частичку души, которую он подарил становлению европейской Украины".