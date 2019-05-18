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18.05.19 14:11

За последние 5 лет Украина и Евросоюз сблизились, как никогда ранее, - Порошенко

Петр Порошенко гордится тем, что именно при его президентстве Украина и ЕС стали близки, как никогда раньше.

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Об этом он сказал во время торжественных мероприятий по случаю Дня Европы в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Соглашение об ассоциации, создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, безвизовый режим, глубокая секторальная интеграция - это закладывает основу современного европейского Украинского государства. Горжусь, что за период моего президентства Украина и ЕС стали ближе, как никогда ранее в истории", - сказал Порошенко .

Он поблагодарил лидеров ЕС - бывших и действующим, Дональда Туска и Жана-Клода Юнкера - за особый вклад в общую историю успеха.

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Президент также поблагодарил посла ЕС в Украине Хьюга Мингарелли - за "большую энергию и частичку души, которую он подарил становлению европейской Украины".

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