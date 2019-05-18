Украина на саммите НАТО в декабре должна официально заявить о желании получить план действий по членству в Альянсе, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уже в декабре этого года на саммите НАТО в Лондоне мы сможем официально проинформировать страны Альянса о том, что мы настаиваем на ПДЧ и имеем твердое намерение присоединиться к этому оборонному и военно-политическому союзу", - сказал Порошенко в своем выступлении на праздновании Дня Европы в Киеве в субботу, перечисляя задачи новой украинской власти.

Он также посоветовал тем, кто завтра "будет воплощать государственную стратегию и осуществлять внешнюю политику Украины", беречь доверие и солидарность Евросоюза и Украины, и проукраинскую международную коалицию, которая противостоит российской агрессии.

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"Усиливайте санкционное давление на Российскую Федерацию, которая должна освободить украинскую землю, обеспечить восстановление Украинского суверенитета над оккупированными территориями", - сказал Порошенко.

Пезидент призвал новую власть эффективно воплощать в жизнь Соглашение об ассоциации с ЕС и о Зоне свободной торговли.

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