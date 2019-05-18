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18.05.19 15:52

Один из раненых сегодня возле Крымского воинов эвакуирован в Днепр, врачи борются за его жизнь. ФОТО

Один из раненых сегодня возле Крымского военнослужащих в крайне тяжелом состоянии был эвакуирован в Днепр, врачи борются за его жизнь.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил главный врач обласной Днепропетровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ.

Один из раненых сегодня возле Крымского воинов эвакуирован в Днепр, врачи борются за его жизнь 01

"Родом из Львова. В свои 48 не оставил передовой. Возле пос. Крымское в два часа ночи пуля срубила опытного бойца. Попадание в лоб. Входное над правым глазом. Выходное из левого виска.

В 9-30 из аэропорта доставлен в Мечникова. Прямо в реанимационный зал. Самые квалифицированные врачи Мечникова под руководством Юрия Скребца пытаются спасти жизнь. Развёрнута операционная", - написал Рыженко.

Один из раненых сегодня возле Крымского воинов эвакуирован в Днепр, врачи борются за его жизнь 02

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По словам главврача, у бойца глубокая кома, он находится на искусственной вентиляции лёгких.

"Военные врачи сотворили чудо, доставив его живым. Третий час в Мечникова идёт операция...", - сообщил Рыженко.

Один из раненых сегодня возле Крымского воинов эвакуирован в Днепр, врачи борются за его жизнь 03

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