Один из раненых сегодня возле Крымского воинов эвакуирован в Днепр, врачи борются за его жизнь. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил главный врач обласной Днепропетровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ.
"Родом из Львова. В свои 48 не оставил передовой. Возле пос. Крымское в два часа ночи пуля срубила опытного бойца. Попадание в лоб. Входное над правым глазом. Выходное из левого виска.
В 9-30 из аэропорта доставлен в Мечникова. Прямо в реанимационный зал. Самые квалифицированные врачи Мечникова под руководством Юрия Скребца пытаются спасти жизнь. Развёрнута операционная", - написал Рыженко.
По словам главврача, у бойца глубокая кома, он находится на искусственной вентиляции лёгких.
"Военные врачи сотворили чудо, доставив его живым. Третий час в Мечникова идёт операция...", - сообщил Рыженко.