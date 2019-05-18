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18.05.19 16:27

Украине необходимо сломать устаревшее советское наследие и реформировать правоохранительные органы, - Мингарелли

Глава Представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли подчеркнул настоятельную необходимость реформирования украинских правоохранительных органов.

Украине необходимо сломать устаревшее советское наследие и реформировать правоохранительные органы, - Мингарелли

Об этом посол ЕС сказал в Киеве на Дне открытых дверей Консультативной миссии Евросоюза (КМЕС), которая оказывает поддержку Украине в реформировании правоохранительных органов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На реформирование сектора гражданской безопасности украинские граждане возлагают большие надежды. Мы все знаем и понимаем острую необходимость сломать это устаревшее советское наследие мощного государственного аппарата и наладить деятельность подотчетных и прозрачных правоохранительных органов, которые будут служить украинскому народу", - заявил Мингарелли.

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При этом он выразил убеждение, что Консультативная миссия ЕС осуществляет "фантастическую работу в этом направлении", предоставляя консультации и проводя тренинги для сотрудников полиции, прокуратуры и других ведомств.

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