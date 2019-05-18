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18.05.19 16:44

Ельченко передал Генсеку ООН Гутеррешу обращение Меджлиса о признании геноцида крымскотатарского народа

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко передал генеральному секретарю Антониу Гутеррешу обращение Меджлиса крымскотатарского народа о признании геноцида крымских татар.

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Об этом говорится на странице представительства Украины в ООН в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Постпред В. Ельченко передал генсеку ООН обращение Меджлиса крымскотатарского народа к парламентам и правительствам государств-членов ООН "О признании геноцида крымскотатарского народа".

Обращение будет распространено в качестве официального документа Генеральной ассамблеи и Совета Безопасности ООН", - отмечается в сообщении.

Ельченко передал Генсеку ООН Гутеррешу обращение Меджлиса о признании геноцида крымскотатарского народа 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депортацию крымских татар необходимо признать геноцидом в судебном порядке, - Меджлис

Напоминаем, 18 мая в Украине чтят память жертв депортации крымскотатарского народа.

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