Дома у полковников ФСБ РФ обнаружили 12 миллиардов рублей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Черкалин обвиняется в получении взяток на общую сумму $850 тыс. от некоего Назарова, который, по версии следствия, платил ему в период с 2013 по 2015 год "за общее покровительство". В свою очередь, бывшие офицеры Фролов и Васильев обвиняются в особо крупном мошенничестве.

По предварительным данным, миллиардерами фээесбэшники могли стать благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток.

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