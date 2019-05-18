Начать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана. ДОКУМЕНТ

Такое предложение опубликовал в Facebook народный депутат Борислав Береза, информирует Цензор.НЕТ.
Он уточнил, что разговаривал об этой проблеме с министром финансов Оксаной Маркаровой.
"Объяснил, что в ее руках возможность пресечь незаконную деятельность игровых салонов, действующих под видом лотерей, которые заполнили улицы Украины. Объяснил ей, что из-за разъяснения Минфина Национальная полиция не может пресекать незаконную деятельность игровых салонов, которые действуют прикрываясь документами, что они лотереи", - сообщил Береза. По его словам, эту информацию чиновнице подтвердил заместитель министра МВД Вадим Троян.
"Фактически бездействием Кабмин помогает уводить деньги в тень. И это не ее вина, а старая проблема. От этой проблемы страдают и семьи людей больных лудоманией, которые выносят из дома последнее, чтоб проиграть, и бюджет Украины, который не наполняют эти заведения. Зато неплохо наполняются карманы тех, кто это крышует. Она сказала, что законопроект, который это бы решил, давно подан в ВР, но его не рассматривают нардепы из-за того, что в зале сидят те, кто обогащаются на этом криминальном бизнесе. В итоге мы имеем патовую ситуацию. Есть правовая коллизия, которую не хотят решать уже на продолжении 5 лет. Министр знает, кто конечные получатели прибыли с незаконной деятельности, но ситуацию не меняет, не выходит с премьер-министром для публичного заявления с озвучиванием имен и схем. А правоохранительных органы лишь разводят руками. В итоге мы видим, что проблема есть, а ее решение не ищется. Но сегодня (17 мая. - Ред.) премьер-министр Владимир Гройсман с трибуны ВР сказал, что власть должна стать более эффективной и поменять систему. Это прекрасное заявление. Вот именно с решения проблемы незаконных игорных салонов и можно начать. И мяч теперь на стороне премьера! Посмотрим", - резюмировал нардеп.