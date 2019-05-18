В связи с инаугурацией Президента в Киеве 20 мая будет временно перекрыт ряд улиц, - Нацполиция. СХЕМА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
19 мая с 7:00 и до окончания мероприятий будет перекрыта улица Липская - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской.
20 мая с 06:00 и до окончания мероприятий:
проспект Бажана - от Харьковской площади до Южного путепровода;
Надднепрянское шоссе - от Южного путепровода до моста Патона;
Набережное шоссе - от моста Патона до Днепровского спуска;
Днепровский спуск - от Набережного шоссе до Парковой дороги;
аллея Героев Крут - от площади Андрея Первозванного до площади Славы;
улица Ивана Мазепы - от площади Славы до метро "Арсенальная";
улица Михаила Грушевского - от улицы Московской до Петровской аллеи;
Парковая дорога - от улицы Михаила Грушевского к аллее Героев Крут;
улица Шелковичная - от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейная;
улица Круглоуниверситетская - от Бессарабской площади до улицы Лютеранская;
улица Лютеранская - от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;
улица Городецкого - от улицы Крещатик до улицы Ольгинская;
улица Ольгинская - от площади Ивана Франко до улицы Институтская;
улица Институтская - от улицы Крещатик до Крепостного переулка;
Крепостной переулок - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская;
улица Липская - от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;
улица Садовая - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская;
улица Пилипа Орлика - от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;
улица Академика Богомольца - от улицы Пилипа Орлика до улицы Шелковичная