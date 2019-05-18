В связи с инаугурацией Президента в Киеве 20 мая будет временно перекрыт ряд улиц, - Нацполиция. СХЕМА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

19 мая с 7:00 и до окончания мероприятий будет перекрыта улица Липская - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской.

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20 мая с 06:00 и до окончания мероприятий:

проспект Бажана - от Харьковской площади до Южного путепровода;

Надднепрянское шоссе - от Южного путепровода до моста Патона;

Набережное шоссе - от моста Патона до Днепровского спуска;

Днепровский спуск - от Набережного шоссе до Парковой дороги;

аллея Героев Крут - от площади Андрея Первозванного до площади Славы;

улица Ивана Мазепы - от площади Славы до метро "Арсенальная";

улица Михаила Грушевского - от улицы Московской до Петровской аллеи;

Парковая дорога - от улицы Михаила Грушевского к аллее Героев Крут;

улица Шелковичная - от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейная;

улица Круглоуниверситетская - от Бессарабской площади до улицы Лютеранская;

улица Лютеранская - от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;

улица Городецкого - от улицы Крещатик до улицы Ольгинская;

улица Ольгинская - от площади Ивана Франко до улицы Институтская;

улица Институтская - от улицы Крещатик до Крепостного переулка;

Крепостной переулок - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская;

улица Липская - от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;

улица Садовая - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская;

улица Пилипа Орлика - от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;

улица Академика Богомольца - от улицы Пилипа Орлика до улицы Шелковичная

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