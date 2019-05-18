Порошенко дал украинское гражданство Главе администрации морских портов Вецкагансу и документалисту Грузинову

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"На последнем заседании комиссии по предоставлению гражданства, на основании обращения Государственной миграционной службы, были рекомендованы несколько лиц для принятия в гражданство Украины. Я принял решение о принятии каждого из вас в гражданство", - сообщил президент во время встречи с документалистом, кинооператором Юрием Грузиновым, преподавателем Киево-Могилянской бизнес-школы Михаилом Винницким, Главой администрации морских портов Украины Райвисом Вецкагансом.

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"Считаю, что это большая гордость и большая честь для вас стать гражданам Украины. И очень приятно для Украины иметь таких граждан ", - сказал Порошенко, подписывая соответствующие документы.