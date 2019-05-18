Уничтожать брусчатку, где лилась кровь - неправильно, - Луценко советует изменить проект Мемориала Небесной Сотни

Это он подчеркнул в своей публикации в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Честно говоря, я не видел этот проект в деталях. Считал, что согласование специалистов Минкультуры и семей Героев означает, что с Мемориалом все в порядке. Сейчас вижу фото уничтожения брусчатки, где лилась кровь, и не могу не сказать: это неправильно. В любой стране стараются максимально сохранить детали мест героической событий. А у нас зачем-то меняют аутентичную мостовую и деревья на новенькую плитку и заморские клены", - удивляется Луценко.

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Он побывал на месте строительства и уверен, что стоит уточнить проект и сохранить место геройских событий "максимально таким, какое оно было в огненные дни зимы 2013/14". "Это важно многим. И родным и участникам событий", - резюмирует генпрокурор, указывая, что это частное мнение.

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