Порошенко наградил Голобородько

Документ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Указом сроком на два года назначены государственные стипендии таким деятелям науки:
- доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Василию Бойко,
- доктору ветеринарных наук, профессору Владимиру Бортничуку,
- доктору технических наук, профессору Татьяне Бутько,
- доктору технических наук, профессору Евгению Венцелю,
- доктору физико-математических наук, профессору, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Игорю Вовку,
- доктору химических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины Станиславу Воронову,
- доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заслуженному работнику сельского хозяйства Украины Станиславу Голобородько,
- доктору сельскохозяйственных наук, профессору Василию Гончаренко,
- доктору экономических наук, профессору Алексею Гудзинскому,
- доктору технических наук, профессору, заслуженному работнику народного образования Украины, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Николаю Дмитриеву,
- доктору технических наук, профессору Виталию Кожушко,
- доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Роману Кондрату,
- доктору сельскохозяйственных наук, профессору Николаю Корнийчуку,
- доктору сельскохозяйственных наук, профессору Виктору Костромитину,
- доктору технических наук, профессору Николаю Луцкиву,
- доктору биологических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины Николаю Макаренко,
- кандидату биологических наук, лауреату Государственной премии Украинской ССР Валентине Манько,
- кандидату технических наук, заслуженному работнику промышленности Украины, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Теодору Нарытнику,
- кандидату технических наук, старшему научному сотруднику, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Виктору Недовесову,
- доктору физико-математических наук, профессору, лауреату Государственной премии Украинской ССР, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Леониду Нижнику,
- доктору сельскохозяйственных наук, профессору Алексею Пилипенко,
- кандидату биологических наук, лауреату Государственной премии Украинской ССР Ларисе Поливоде,
- доктору технических наук, профессору Ивану Ревенко,
- доктору юридических наук, профессору, заслуженному юристу Украины Зориславе Ромовской,
- доктору сельскохозяйственных наук, профессору Николаю Секуну,
- доктору ветеринарных наук, профессору Владимиру Скибицкому,
- доктору физико-математических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники Валентину Смынтыне,
- доктору биологических наук, профессору Владимиру Стародубцеву,
- кандидату сельскохозяйственных наук, доценту Василию Столюку,
- доктору сельскохозяйственных наук, профессору Станиславу Трибелю,
- доктору технических наук, профессору Анатолий Туренко,
- доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины Петру Хоружий,
- доктору технических наук, профессору Георгию Шломчаку.