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18.05.19 21:41

Порошенко наградил Голобородько

Петр Порошенко подписал указ №272/2019 "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям науки".

президент,распоряжение,подписал

Документ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Указом сроком на два года назначены государственные стипендии таким деятелям науки:

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