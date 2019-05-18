Разнообразные приспособленцы и конъюнктурщики будут искать свое место под солнцем "Слуги народа", но им это не удастся, - Портников

Об этом в Facebook написал политический обозреватель Виталий Портников, передает Цензор.НЕТ.

"Я уже вижу, какое количество разнообразных приспособленцев и конъюнктурщиков будет искать свое место под солнцем "Слуги народа", как уже 20 мая к президентской администрации потянутся чиновнички, депутатики, экспертики, просто проходимцы, вся эта неуемная жадная челядь, все эти сельские грамотеи с несуществующими дипломами, все эти борцы за народное счастье и справедливость с грязными ручонками, вся эта пена", - отмечает он.

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По мнению Портникова, на этот раз вам приспособиться не удастся.

"Нельзя приспособиться к хаосу, к взаимоисключающим решениям, к попыткам одновременно угодить патриотам и коллаборационистами, Москве и Вашингтону, народу и олигархам, к некомпетентности, к ликующей виртуальности, к детской самоуверенности", - уверен обозреватель, подчеркивая, что в этой ситуации "выигрывает только тот, кто будет сопротивляться хаосу или сможет дистанцироваться от него на безопасное расстояние".

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