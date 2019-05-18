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18.05.19 22:27

СБУ тщательно документирует все факты репрессий оккупантов против крымских татар и украинских патриотов, - Грицак

Служба безопасности Украины последовательно рассекречивала архивные документы, доказывающие сознательный факт геноцида крымских татар руководством советской власти.

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Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак во время официальных мероприятий по чествованию памяти жертв депортации крымскотатарского народа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Их (патриотов, - Ред.) героические действия приближают время возвращения Крыма в Украину. Мы победим, потому что правда за нами, а виновные будут наказаны", - заявил он.

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Грицак подчеркнул, что только с обретением Украиной независимости крымские татары смогли вернуться на родину и фактически с нуля восстанавливать свою жизнь.

"Сегодня уже путинский тоталитаризм цинично пытается уничтожить эти достижения преступной аннексией Крыма", - заявил глава СБУ.

Напомним, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко официально направил генсеку ООН и государствам-членам заявление Меджлиса крымскотатарского народа с призывом о признании геноцидом депортацию 1944-го года.

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