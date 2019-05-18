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18.05.19 23:40

Арьев, Герасимов, Божок и Шутенко получили ранги чрезвычайных и полномочных послов, - указ

Петр Порошенко 18 мая подписал указ №275/2019 "О присвоении дипломатических рангов".

Арьев, Герасимов, Божок и Шутенко получили ранги чрезвычайных и полномочных послов, - указ

Как пишет Цензор.НЕТ, согласно опубликованному на сайте президента Украины документу, дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла присвоен председателю Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам культуры, образования, науки и медиа Владимиру Арьеву, заместителю Министра иностранных дел Украины Егору Божку, председателю Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артуру Герасимову, а также Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Греческой Республике Сергею Шутенко.

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Кроме того, документ предполагает присвоение дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса генеральному консулу Украины в Дюссельдорфе Владиславу Егорову, Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Республике Беларусь Игорю Кизиму,

Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса присвоен указом заместителю руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения - руководителю департамента стратегического планирования Администрации президента Украины Марии Витушок.

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