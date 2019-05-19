Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
19.05.19 00:39

"Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет", - в Москве провели одиночные пикеты

Активисты прошли с флагом крымских татар по центральным улицам Москвы, а также выходили с плакатами в разных местах столицы РФ.

Таким образом они выразили поддержку крымскотатарскому народу в День памяти жертв геноцида 18 мая, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Сегодня мы пикетировали на Лубянке, у Соловецкого камня, а также на кромке Лубянской площади… Мы развернули крымскотатарский прапор в знак солидарности с нашими друзьями. Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет! Далее пикеты прошли у метро "Арбатская", потом по старому Арбату мы пронесли прапор крымских татар и баннер "Крымским татарам LIBERTE", – рассказала корреспонденту Крым.Реалии одна из активисток Вера Лаврешина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 01
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 02
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 03
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 04
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ тщательно документирует все факты репрессий оккупантов против крымских татар и украинских патриотов, - Грицак

Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 06
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 07
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 08
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 09
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 10

Также читайте: Ельченко передал Генсеку ООН Гутеррешу обращение Меджлиса о признании геноцида крымскотатарского народа

Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 11
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 12
Фото: facebook.com/veradolgopjat
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 13
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 14
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 15
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 16
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 17
Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 18
Фото: facebook.com/Любовь Сумм

По информации Медиазоны, возле Красной площади задержали пикетчика Тимура Каримова, который стоял с плакатом против преследований крымских татар.

Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет, - в Москве провели одиночные пикеты 19

Читайте также: США призывают Россию немедленно прекратить преследования крымских татар и оккупацию Крыма, - Кент

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100