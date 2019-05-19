"Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет", - в Москве провели одиночные пикеты

Таким образом они выразили поддержку крымскотатарскому народу в День памяти жертв геноцида 18 мая, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Сегодня мы пикетировали на Лубянке, у Соловецкого камня, а также на кромке Лубянской площади… Мы развернули крымскотатарский прапор в знак солидарности с нашими друзьями. Крым будет деоккупирован, Донбасс тоже. Нового геноцида крымских татар не будет! Далее пикеты прошли у метро "Арбатская", потом по старому Арбату мы пронесли прапор крымских татар и баннер "Крымским татарам LIBERTE", – рассказала корреспонденту Крым.Реалии одна из активисток Вера Лаврешина.

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Фото: facebook.com/veradolgopjat













Фото: facebook.com/Любовь Сумм

По информации Медиазоны, возле Красной площади задержали пикетчика Тимура Каримова, который стоял с плакатом против преследований крымских татар.

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