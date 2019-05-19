Стратегия национально-патриотического воспитания начала действовать в Украине

Как сообщается в документе, он вводит в действие указанную стратегию, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, Кабмину поручено до 1 августа этого года разработать и утвердить план действий на 2020-2025 годы по реализации Стратегии национально-патриотического воспитания.
Также правительство должно разработать и утвердить до 1 декабря государственную целевую программу по национально-патриотическому воспитанию.
Ежегодно до 10 октября должен быть обнародован отчет о выполнении в текущем году плана действий на 2020-2025 годы по реализации Стратегии.
Областным, Киевской городской государственным администрациям поручено активизировать работу по национально-патриотического воспитания.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
В Стратегии за подписью экс-главы АП Игоря Райнина говорится, что основными составляющими национально-патриотического воспитания являются: общественно-патриотическое, военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание.
Среди актуальных для общества потребностей в Стратегии называется "преодоление имперско-тоталитарных рудиментов в общественном сознании", "формирование национального языково-культурного пространства на основе утверждения государственного языка, устойчивости его ценностной основы перед внешним вмешательством".
Также отмечается "развитие духовности и нравственности в обществе, утверждение традиционных семейных ценностей" и "устранения воздействий государства-агрессора в информационной, образовательной, культурной сферах Украины".