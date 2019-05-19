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19.05.19 01:19

Сенцов, Сущенко, Балух, Семена, Умеров и Чийгоз будут получать стипендии имени Левка Лукьяненко

Режиссер Олег Сенцов, журналисты Роман Сущенко и Николай Семена, а также активист Владимир Балух отмечены в указе главы государства.

указ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №237/2019 "О назначении государственных стипендий имени Левка Лукьяненко", пишет Цензор.НЕТ.

В соответствии с документом, государственные стипендии имени Левка Лукьяненко назначены на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения Владимиру Балуху, Николаю Семене, Олегу Сенцову, Роману Сущенко.

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Также стипендии имени Левка Лукьяненко сроком на один год назначены крымскотатарским деятелям Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу, которые также были политзаключенными Кремля, Россия выдала их Турции, и они смогли вернуться в Украину.

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