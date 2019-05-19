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19.05.19 01:49

На инаугурацию Зеленского приедут 5 президентов, 1 премьер, 4 вице-премьера, 1 глава парламента и 4 министра, - Зеленко

На церемонию приведения присяге новоизбранного президента Владимира Зеленского должны приехать президенты Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы и Эстонии.

На инаугурацию Зеленского приедут 5 президентов, 1 премьер, 4 вице-премьера, 1 глава парламента и 4 министра, - Зеленко

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко, передает Цензор.НЕТ.

Кроме президентов, на инаугурацию должны прибыть вице-президент Турции, премьер Молдовы, глава парламента Азербайджана. Вице-премьеры Беларуси, Румынии, Словакии и Болгарии.

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От США должен быть министр энергетики, он Канады - министр обороны, от Франции - министр по вопросам Европы, от Польши - глава МИД. Таже ожидаются более 40 других высоких представителей.

На инаугурацию Зеленского приедут 5 президентов, 1 премьер, 4 вице-премьера, 1 глава парламента и 4 министра, - Зеленко 01

Напомним, Верховная Рада назначила церемонию инаугурации на понедельник, 20 мая.

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