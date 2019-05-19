Порошенко уволил замглавы СБУ Демчину и ряд других чиновников

Соответствующий указ №280/2019 обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Указ за номером №279/2019 предусматривает увольнение Дмитрия Ярмака с должности Уполномоченного Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.

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Также согласно указу №281/2019, Сергей Марченко освобожден от исполнения обязанностей сопредседателя Исполнительного комитета реформ, а Алексей Филатов - координатора Совета по вопросам судебной реформы.

Напомним, Павел Демчина подал в отставку 17 мая 2019 года.

НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Павлом Демчиной. По версии следствия, чиновник в 2015-2016 гг. приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на сумму не менее 3,76 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами.

В ответ Демчина подал в ГПУ заявление о совершении преступления сотрудниками НАБУ, обвинив их в дискредитаций с участием приближенных СМИ.

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В июне 2018 года "Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ о незаконном обогащении, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.

После того, как Конституционный суд отменил статью, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение, дело против Демчины закрыли.