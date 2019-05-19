За сутки ранены четыре воина, два наемника РФ уничтожены, террористы 18 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook пресс-центра Операции объединенных сил (ООС).

"18 мая вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, трижды из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи н.п. Пески, четыре раза из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Авдеевки, со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи н.п. Новоселовка Вторая, дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи н.п. Марьинка и Пищевика.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны восемь раз из артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм - вблизи н.п. Новотошковское, пять раз из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у н.п. Крымский, из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи пгт. Южный, из стрелкового оружия - у н.п. Станица Луганская.

По данным украинской разведки, 18 мая два боевика уничтожены, еще трое ранены.

"С начала текущих суток враг из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Водяное в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"", - добавили в штабе Операции.

Также в пресс-центре отметили, что с начала суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.