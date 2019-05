США обнародовали состав делегации на инаугурацию Зеленского, ее возглавит министр энергетики Перри

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила пресс-служба Белого Дома в Твиттере.

Также в состав делегации вошли спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд, Александр Видман, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте, и Джозеф Пеннингтон, и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине.

Волкер заявил, что "с нетерпением ждет возможности поблагодарить Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной, а также возможность работать над углублением этого сотрудничества с президентом Зеленским".

