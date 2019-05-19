Сегодня в Украине чтят память жертв политических репрессий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Число жертв политических репрессий в Украине невозможно подсчитать - это невероятные цифры. Некоторые специалисты считают, что за период с начала 1920-х и до конца 1980-х годов, то есть за время правления большевистско-коммунистического режима, в Украине было арестовано почти полтора миллиона человек (из них более 50% - украинцы). Огромное количество из них было расстреляно, остальные прошли тюрьмы, ссылки, высылки, каторгу, лагеря, принудительно побывали в психиатрических заведениях.

Террор и репрессии поразили почти все слои украинского населения: ученых, политиков, военных, священников, представителей культуры, крестьянство. Особенно тяжелым и мучительным наследием прошлого стали массовые репрессии, которые совершались сталинским режимом и его сторонниками в Украине в 1930-х годах. К примеру, в Украине в 1937-1938 годах были осуждены 198 918 человек, из которых около двух третей - к расстрелу. Остальные были отправлены в тюрьмы и лагеря.

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В течение десятков лет советская власть тщательно скрывала следы своих преступлений: на местах захоронений строились режимные объекты КГБ, землю заливали бетоном, местность разравнивали бульдозерами и высаживали деревья.

Одним из трагических символов той эпохи является киевская Быковня: в Быковнянском лесу расположено крупнейшее в Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий. Здесь был объект специального назначения НКВД, где в конце 1930-х - в 1940-х годах происходили массовые захоронения расстрелянных и замученных. Одной из самых кровавых стала ночь в Киеве 19 мая 1938 года, когда в тюрьмах НКВД были расстреляны 563 человека. Трагедия Быковни стоит в одном ряду с такими преступлениями, как Аушвиц, Бухенвальд, Дахау, Бабий Яр и Катынский расстрел. На сегодняшний день уже установлены имена более 19 тысяч расстрелянных граждан из Быковнянского захоронения жертв сталинских репрессий.

Традиционно в День памяти жертв политических репрессий высшие лица государства возлагают цветы к национальному мемориальному заповеднику "Быковнянские могилы". Возложение цветов к памятным знакам происходит также по всей стране, проходят траурные вече и церемонии.