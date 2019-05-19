За апрель украинцы сдали полиции 6679 единиц оружия и более 100 тысяч боеприпасов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

"За время проведения месячника в подразделения Национальной полиции населением добровольно сдано 6679 единиц оружия. Выяснено, что более 1,8 тысячи единиц оружия граждане хранили незаконно. В частности, речь идет о 784 единицах нарезного оружия армейских образцов, нарезного охотничьего – 553 единицы и гладкоствольного охотничьего – 4241 единица", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинцы сдали 108 345 боеприпасов к различному оружию. Среди них – 1036 снарядов, 654 мины, а также 135 запалов.

По данным полиции, больше всего оружия сдали жители Винницкой (223 единицы), Харьковской (162), Одесской (115) и Черкасской (133) областей.

Правоохранители напоминают, что согласно ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса, гражданин может избежать ответственности, добровольно сдав в полицию оружие, боеприпасы и взрывчатку, которые у него незаконно хранятся.

"Таким образом в результате месячника от уголовной ответственности освобожден 1081 гражданин", - подчеркивается в сообщении.

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