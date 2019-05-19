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19.05.19 12:27

Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину: "Хочу дать сигнал тысячам людей - пора возвращаться". ФОТО

Бывший заместитель главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Портнов сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав фото возле автобуса.

"Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, - пора возвращаться", - написал Портнов.

Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину: Хочу дать сигнал тысячам людей - пора возвращаться 01

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Напомним, Андрей Портнов 21 апреля заявил, что собирается вернуться в Украину в мае.

Во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы Администрации Президента, он участвовал в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы.

После Революции Достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене.

Сейчас, по словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются.

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