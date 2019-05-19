Эксперт Зеленского - Генпрокурору: "Из-за вашей бездеятельности Портнов пошел свободно гулять!" - "А у вас есть доказательства про совершенное им преступление?"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор Украинского института будущего (UIF), общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист Виктор Андрусив.

"Юрий Луценко я правильно понимаю, что вы все еще в должности Генерального прокурора? И именно при вашей бездеятельности сегодня прилетел Портнов и пошел свободно гулять?", - написал он.

На что Генпрокурор Юрий Луценко ему в комментарии ответил: "А у вас есть доказательства про совершенное им преступление"









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Напомним, Андрей Портнов 21 апреля заявил, что собирается вернуться в Украину в мае.

Во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы Администрации Президента, он участвовал в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы.

После Революции Достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене.

Сейчас, по словам Коломойского, Портов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются.