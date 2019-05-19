Наемники РФ из минометов обстреляли позиции ВСУ возле Золотого-4, потерь нет, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

На приморском участке в 2:40 от оккупированной Ужовки противник начал обстрел из гранатометов и стрелкового оружия позиций защитников Водяного. В течение 25 минут украинские воины заставили оккупантов прекратить огнь.

Позже, в 10:40 противник начал минометный обстрел и вел огонь по защитникам Золотого-4 из крупнокалиберных пулеметов. В частности, в течение 20 минут оккупанты выпустили 14 мин 82 калибра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ из 122-мм артиллерии обстреляли жилые кварталы Золотого на Луганщине, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Подразделения Объединенных сил применили в ответ дежурные огневые средства, четко выполняя обязательства по соблюдению Минских соглашений. По имеющейся информации, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужищих с начала текущих суток нет.